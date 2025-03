Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacausa incidente ancora code su via Aurelia Raccordo Anulare e via del Casale Lumbroso in direzione Civitavecchia risolto invece il sinistro su via Cassia bis Veientana all'altezza di Formello con circone ora scorrevole in direzione del raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino segnaliamo in carreggiata esterna udito Aurelia Pescaccio è più avanti tra Appia nannina In interna invece ti rallenta tra Centrale del Latte Tiburtina il più avanti tra Casilina Ardeatina e tra Laurentina e via del mare ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code tra fiorentini e la tangenziale in direzione di quest'ultima usciamo dalla per segnalare la chiusura di un tratto della strada statale 675 umbro-laziale dal Km 32 e 800 e il km 37 400 prestare attenzione a segnaletica sul posto per i percorsi alternativi sono causa incidente invece le code sulla provinciale 149 Nepesina in entrambi i sensi di marcia per km 78 e sempre per sinistro prude anche sulla regionale 630 Ausonia all'altezza di Spigno Saturnia nelle due direzioni Passiamo al trasporto pubblico capitolino ricordiamo che per domani è in programma lo sciopero nazionale di 24 ore possibili disagi sul bus metro o tram della rete Atac ed anche sulle ferrovie m maleViterbo e bus regionali di Cotral il servizio Avrà comunque di garanzia pertanto sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 da Marco Morgante a Salerno mobilità è tutto al prossimo aggiornamento servizio dellahttps://storage.