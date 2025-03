Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura segnaliamo due chiusure strada causa incidente sulle strade delLa prima è sulla regionale 637 di Frosinone Gaeta tra il km 56 da via Colle Leo a via Dante schietl'altra sulla provinciale 25 canepinese all'altezza di Soriano nel Cimino disagi allasempre causa incidente anche su via Cassia bis Veientana con coda all'altezza di Formello in direzione della capitale e sinistro concludi anche su via Aurelia per Raccordo Anulare e via del Casal Lumbroso in direzione Civitavecchia come anche su via Ostiense con coda all'altezza di via di Acilia in direzione il raccordo anulare e ci spostiamo proprio sull'anello cittadino in carreggiata esterna a causa di un sinistro code a tratti dalla Pia al bivio per la 24Teramo nel quadrante nord della carreggiata ti rallenta tra salario e Flaminia è tra Cassia trionfale in interna code tra Centrale del Latte Tiburtina e più avanti tra Casilina Ardeatina e Laurentina & via del Mare possiamo sul tratto Urbano della A24 code tra fiorentini e la tangenziale in direzione di quest'ultima e nell'altro senso di marcia tra torcervara e del Bivio per il raccordo rallentamenti anche 91Fiumicino a Parco dei Medici e via del Cappellaccio in direzione Eur Passiamo al trasporto pubblico capitolino ricordiamo che per domani è in programma lo sciopero nazionale di ventiquattrore possibili disagi su bus metro o tram della rete Atac ed anche sulle ferrovie meteo mareViterbo e bus regionali di Cotral il servizio Avrà comunque fasce di garanzia e tanto sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 da Marco Morgante da infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento