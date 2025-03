Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare prime Code in carreggiata interna tra il bivio per la diramazioneSud ed Ardeatina in esterna si rallenta invece te lo svincolo per La 24Teramo e Nomentana è proprio sul tratto Urbano della A24 se mi chiamo incolonnamenti tra il raccordo anulare e la tangenziale in direzione di quest'ultima si rallenta poi anche su via Flaminia all'altezza di via dei Due Ponti in direzione centro mentre nel quadrante sud della capitale è un incidente a causare disagi allasu via Ostiense all'altezza di via di Acilia in entrambi i sensi di marcia su via Pontina invece code a tratti in direzione della Capitale tra Pomezia e via di Pratica Passiamo al trasporto pubblico capitolino causa guasto tecnico Al momento la circone è limitata sulla metro va alla tratta Anagnina Ottaviano per il proseguimento fino a Battisti è stato attivato il servizio di bus navetta sostitutivi e ricordiamo inoltre che per domani è in programma lo sciopero del trasporto pubblico nelle reti gestite da ATAC da Cotral come anche sulla metro e-civitacastellana-viterbo il servizio Avrà comunque fasce di garanzia pertanto sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 da Marco Morgante Astral infomobilità e tutto lì in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.