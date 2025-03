Pisatoday.it - Via Giunta Pisano, in fiamme il quadro elettrico: intervengono i Vigili del fuoco

Leggi su Pisatoday.it

Intervento deidelintorno alle 18.30 di mercoledì 19 marzo in viaa Pisa per l'incendio di undi collegamento dall'Enel alla distribuzione di un condominio e di una villetta. Il personale deidelha spento lee messo in sicurezza la.