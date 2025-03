«Vi spiego perché Giorgia Meloni ha ragione sul Manifesto di Ventotene»

Leggi su Open.online

Il giornalista ed ex direttore del Corriere della Sera Pierluigi Battista dice chehasuldi. E lo dice «da sincero liberale e da persona che ha un grande rispetto per Spinelli e Rossi, che stavano aal confino e non in vacanza» in un’intervista a Hoara Borselli per Il Giornale. Secondo Battista «quelva letto. E se lo leggi ti accorgi che non c’è scritto “viva l’Europa”. C’è scritto cosa loro volevano che diventasse l’Europa». Ovvero: «Un superstato che abolisse per decreto gli stati nazionali, diretto da una “dittatura rivoluzionaria”, c’è scritto proprio così. Cioè da una oligarchia che si autonominava depositaria dei valori da incarnare a prescindere da qualsiasi forma di consultazione popolare».Il governo dei miglioriE questo avrebbe dovuto escludere il voto: «Sì,si dice nelche il popolo è “immaturo” (testuale) e che la normale metodologia democratica non può funzionare finché il popolo non diventa maturo.