Verstappen fa di peggio | Hamilton torna sulla discussione con l’ingegnere della Ferrari

Lewisha definito la reazione ai suoi scambi radiofonici con il nuovo ingegnere di gara, Riccardo Adami, nel Gran Premio d’Australia come “esagerata“. Il nuovo pilotaRossa ha vissuto un primo weekend di gara difficile a Melbourne, finendo al decimo posto, con lainaspettatamente fuori ritmo dopo quanto mostrato nei test pre-stagionali. E sono state le comunicazioni radio del 7 volte campione con Adami a essere al centro dell’attenzione dopo il Gp d’Australia.Ma, prima del Gran Premio di Cina in programma questo fine settimana (21-23 marzo), ha detto a microfoni di Sky Sports UK: “Voglio dire, naturalmente, tutti hanno esagerato. È stato letteralmente solo un botta e risposta. Sono stato molto educato nel modo in cui l’ho suggerito. Ho detto: ‘Lascia fare a me, per favore’.