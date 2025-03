Ilfattoquotidiano.it - “Verstappen alla Mercedes nel 2026”. Il Ceo di McLaren si sbilancia

“Penso chefine di questa stagionelascerà la Red Bull e credo che andrà“. Il Ceo di, Zak Brown, ha detto nel corso di un’intervista al The Telegraph che “se dovessi scommettere io scommetterei sulla, ovviamente ci sono state trattative anche con la Aston Martin ora che Newey si è unito a quella scuderia, ma ci vuole tempo per costruire una cultura vincente”.Per il capo delladunque, il campione del mondo cercherà una nuova sfida a partire dprossima stagione: “ha questa cultura e non è un mistero chesia un obiettivo di Toto Wolff. In più nel paddock c’è grande fiducia sul fatto che la power unitsarà molto competitiva. Russell è in scadenza di contratto nel 2025 mentre per Antonelli è prevista una serie di contratti da un anno”.