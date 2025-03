Oasport.it - Verso i mondiali indoor di Nanchino con il super manager dei campioni

Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Marcello Magnani Dopo 22 anni di attivitàiale nell’ambito della gestione di sportivi, Magnani conta all’interno della sua squadra oltre 100 atleti di varie età, tra cui anche giovanissimi, con su tutti due delle principali icone dell’atletica italiana quali Marcell Jacobs al maschile e Nadia Battocletti al femminile, ma anche tra le donne la velocista fresca campionessa europea dei 60 metri Zaynab Dosso, e tra gli uomini il pesista Leonardo Fabbri. Dalla Cina, dove da domani assisterà alle tre giornate dei campionatial coperto, abbiamo commentato insieme a lui le aspettative proprio di Dosso e Fabbri per l’appuntamento iridato in cui sono presenti, ma anche quelle di altri suoi atleti presenti all’evento, ovviamente con qualche riferimento ai prossimi futuri impegni agonistici proprio di Jacobs e Battocletti.