Thesocialpost.it - Ventotene, Schlein bacchetta Meloni: “Non si permetta mai più di oltraggiare la memoria di Altiero Spinelli”

Anche Ellyentra a gamba tesa contro Giorgianella polemica sul caso. "ha oltraggiato ladel Manifesto di. – così la segretaria del Pd, intervistata dall'Agenzia Vista sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo – Riconosciuto da tutti come la base su cui si è fondata l'Unione europea, perché l'hanno scritto giovani mandati al confino dai fascisti che non risposero all'odio e alla privazione di libertà con altro odio e altra privazione di libertà, ma con una visione che nell'Europa federale superasse i nazionalismi che nel nostro continente hanno prodotto soltanto guerre, anche oggi"."Non simai più diladi, Ursula Hirschmann, Ernesto e Ada Rossi, Eugenio Colorni.