Iltempo.it - "Ventotene non è il Vangelo", Cardini e l'Europa sognata da Meloni

Leggi su Iltempo.it

non è il. Non è fascista dunque chi critica quel manifesto». A evidenziarlo lo storico Franco. Che idea si è fatto rispetto a tutta questa polemica? «Vediamo innanzitutto di riportare le cose alla loro realtà storica. Non è che tutte le volte chedice qualcosa, bisogna protestare a prescindere». Si può, a suo parere, mettere in dubbio un manifesto così importante? «Suho sempre avuto un sacco di dubbi. Capisco la nobiltà delle intenzioni, ma non mi risulta che il manifesto è stato annoverato nelle Sacre Scritture. Non è illegittimo, quindi, non condividerne il contenuto. In ogni documento, poi, ci sono cose positive e altre negative. Anche moltissimi punti del programma di San Sepolcro dei fasci di combattimento sono condivisibili». Chi non si rispecchia in questo testo non è europeista, come ribadisce qualche esponente della sinistra? «Un europeista può anche non essere un federalista.