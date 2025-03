Inter-news.it - Ventola: «Scelsi l’Inter per un motivo! Tante squadre mi volevano»

Nicolaha ripercorso alcuni passi della sua carriera sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A. L’ex attaccante delha ricordato i suoi anni nerazzurri.RICORDI – Nicolaricorda i suoi anni a Milano: «Inconsciamente sì e no. Capivo che c’era qualcosa di magico intorno a me. C’erano tanti talenti, numeri 10, io invece avevo una forza fisica che altri non avevano. Sapevo di essere speciale, non avevo avuto infortuni. I miei ex colleghi ti diranno che ero quasi immarcabile per la progressione che avevo, ero difficile da marcare nei primi anni di carriera., perché scegliesti? Avevo diverse scelte: Juventus, Milan e tanti miconoscere. Mi stimavano e dicevano di voler ingaggiarmi. C’era anche la Roma, Totti mi chiamava tutti i giorni perché lui ha imbucate magiche e io avevo la velocità.