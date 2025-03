Internews24.com - Ventola racconta: «Quando scelsi l’Inter dissi di no a Moggi, Capello e Totti! Su Moratti e i miei anni in nerazzurro…»

di RedazioneL’ex attaccante del, Nicolaalcuni aneddoti e retroscena legati alla propria carriera e ai suoiin nerazzurroIntervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, Nicolasie svela alcuni retroscena legati alla sua carriera e ai suoivissuti con la maglia del.LE ORIGINI – «Sento la mia terra dentro, sento che ho dato poco perché ho giocato poco nel Bari, essendo arrivata. Sento l’orgoglio deiconcittadini dimi vedono parlare delle mie origini col cuore».IL MIO PRIMO GOL IN SERIE A? – «A Firenze, a Toldo che poi ho ritrovato al. Il primo da professionista è stato invece in un Torino-Bari del 26 settembre ’96 e mio figlio è nato proprio il 26 settembre. Capivo che c’era qualcosa di magico intorno a me, in un calcio con tanto talento, io avevo una forza fisica che vedevo in pochi centravanti.