Velletri perde il Commissariato di Polizia

Il 28 marzo l’ufficiale giudiziario notificherà lo sfratto aldi. Finisce nel peggiore dei modi possibili il lungo braccio di ferro, durato anni, tra la proprietà privata dello stabile di via Riccardo Giovannelli a piazza San Martino e il Ministero degli Interni.Ovviamente, nonostante lo sfratto, ilresterà ancora a via Ruggero Giovannelli, ma sarebbe maturata l’ipotesi, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del suo spostamento a Genzano. Una vicenda quello deldiche dura da tantissimi anni, da quando maturò la necessità di trovare spazi idonei, visto che l’attuale stabile non rispondeva più agli standard richiesti, anche per l’accesso alle persone con difficoltà motorie.Lavori di adeguamento che non sono mai stati eseguiti, il braccio di ferro tra proprietario dell’immobile e Ministero per gli affitti pagati in ritardo.