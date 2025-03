Ilgiorno.it - Varese, l’insegnante Sara Campiglio accoltellata a scuola: sì alla messa alla prova per lo studente “pentito”, sospeso il procedimento penale

Leggi su Ilgiorno.it

– Il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto laper due anni, sospendendo così il, nei confronti del ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, che il 5 febbraio 2024 accoltellò la docente dell’istituto professionale Enaip di. È stata accolta quindi la richiesta presentata dal difensore del giovane, l’avvocata Elisa Scarpino, con il parere favorevole del pm. Il giovane, accusato di tentato omicidio e porto abusivo d’arma, si trova in una comunità nel Varesotto, dove sta seguendo un percorso di recupero dopo aver trascorso quasi un anno al Beccaria. Il Tribunale ha anche fissato una serie di udienze per valutare la, che prevede anche un progetto di mediazionecon un possibile incontro, quando i tempinno opportuni, fra il giovane e la docente, che è tornata al lavoro all’Enaip.