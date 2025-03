Ilgiorno.it - Varese, due ubriachi prendono a calci e pugni una poliziotta: nessuno interviene per fermarli

, 20 marzo 2025 –a botte i due agenti di una pattuglia della Polizia di Stato che sta transitando in quel momento. Nell’indifferenza generale. È successo mercoledì pomeriggio in centro a, in via Morosini, non certo una periferica strada deserta dove non passa. Eppure, due uomini (italiani) di 30 e 37 anni sono riusciti a scagliarsi contro unae un poliziotto senza che le persone che in quel momento stavano osservando la scena intervenissero per, o soccorrere in qualche modo gli agenti feriti. Cos’è successo Tutto succede nel giro di pochi minuti. Gli agenti si rendono subito conto dello stato di alterazione provocata dai fiumi di alcol ingeriti dai due e si fermano per chiedere loro i documenti. In tutta risposta, scoppia il finimondo.