Ilgiorno.it - Varese, dopo essere stato multato dà fuoco ai locali del comando di Polizia locale: denunciato operaio 53enne

Cassano Magnago (), 20 marzo 2025 – I carabinieri di Cassano Magnago, in collaborazione con la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio e con ildelladi Oggiona con Santo Stefano, al termine di una breve attività di indagine, hannoindi libertà, con comunicazione di notizia di reato diretta allaProcura della Repubblica, un, residente in provincia di, celibe,. Nei confronti del quale gli inquirenti hanno raccolto gravi, precisi e concordanti indizi per aver commesso l’incendio doloso e il danneggiamento, seguito da incendio appiccato lo scorso 12 ottobre intorno alle 8 e mezza di sera, ai danni deldidel Comune di Oggiona con Santo Stefano. L'uomo si era recato, mascherato in volto e travisato da un cappuccio, con una tanica di liquido infiammabile presso il citato Ufficio die aveva appiccato ildanneggiando parzialmente una finestra laterale, il muro e la pavimentazione esterna.