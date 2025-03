Bergamonews.it - Varchi chiusi e impatto sul traffico provinciale, Gorle non si presenta al confronto in Regione

Si è svolta giovedì 20 marzo, nella sede del Consiglio Regionale della Lombardia, la seduta della V Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità, dedicata all’audizione dei sindaci della Valle Seriana e dell’Hinterland Est di Bergamo, in merito alle criticità viabilistiche causate dalla chiusura deisulla Strada35, disposta dal Comune di.Nonostante la convocazione, l’amministrazione comunale diha comunicato la propria assenza, suscitando il disappunto del Vicepresidente della Commissione, il consigliere Michele Schiavi (Fratelli d’Italia), che ha dichiarato: “Ritengo che nonrsi oggi in audizione non sia corretto né utile a favorire la collaborazione.Lombardia ha dimostrato attenzione alla viabilità del nostro territorio e avremmo auspicato uncon il Comune di, anche per ascoltare le altre amministrazioni coinvolte.