Palermotoday.it - Vampe e guerriglia urbana, il racconto di un'agente: "Pietre contro la nostra auto per poter appiccare il fuoco"

Leggi su Palermotoday.it

Anche una pattuglia della polizia metropolitana, la prima a dare l’allarme dei disordini in città per San Giuseppe, è rimasta coinvolta nel lancio die bottiglie per ledi San Giuseppe. In via Carmelo Lazzaro, nella zona dell'ospedale Civico, gruppi di ragazzini - molti dei quali.