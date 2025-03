Bergamonews.it - Valtellina emette un minibond di 20 milioni di euro

Gorle.Spa, azienda con oltre 85 anni di esperienza nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, l’energia e i trasporti, annuncia l’emissione di undi 20di, sottoscritto integralmente da UniCredit e finalizzato a sostenere lo sviluppo e il consolidamento del business sul territorio nazionale.L’operazione rientra in un più ampio piano strategico di crescita diSpa, volto a potenziare le proprie attività e investimenti nel mercato italiano, con particolare attenzione all’innovazione dei servizi offerti e ai processi interni, e alla sostenibilità aziendale. Ilè infatti ESG-linked, ovvero prevede un meccanismo di premialità che consente di migliorare il tassodi interesse applicato in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.