Valerio Mastandrea al Conca Verde per presentare il film “Nonostante”

Bergamo.arriva a Bergamo. L’attore e regista sarà al Cinemavenerdì 28 marzo alle 21 in occasione dell’uscita del suo nuovoda regista “”, di e con, Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini, Barbara Ronchi, e con Laura Morante, Ita 2025, 92’Unintimo che esprime attraverso la leggerezza una riflessione sull’esistenza e la paura della sua fine.Un uomo vaga dentro e fuori un ospedale, divertendosi ad interagire con i suoi occupanti – medici, infermieri, pazienti – senza esserne visto. Quell’uomo è in coma, e mentre il suo corpo giace in un letto ospedaliero la sua essenza va in giro e parla con altri pazienti al momento separati dai loro corpi mortali. Ma quando la vittima di un incidente automobilistico entra in stato comatoso e viene ricoverata in quella che era stata la sua stanza tutto cambia per quell’uomo che prendeva la propria solitudine come un gioco.