Valentino Rossi l’annuncio gela | ormai è finita

Perla rassegnazione sembraprendere il sopravvento:i tifosi, non c’è più nessuna speranza Un diamante è per sempre, i record no, quelli sono fatti per essere battuti.di primati nella MotoGP ne ha ottenuti diversi ed ora fa i conti con il tempo che passa e i rivali che incalzano. Uno in particolare gli ha dato fastidio quando era ancora in attività e continua a farlo ora che ha smesso.Facile capire che si parli di Marc Marquez: il talento spagnolo sta dominando l’attuale mondiale con quattro vittorie nei primi due weekend dell’anno. Incetta di successi ed una superiorità che a tratti è parsa imbarazzante. Non gli sta tenendo testa Pecco Bagnaia, che pure ha la stessa moto, non può farlo il fratello Alex, che pure qualche grattacapo ha provato a darglielo, non ci riescono i rivali degli altri team, con moto troppo inferiori a quella in possesso del #93.