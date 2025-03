Valditara 150mila nuovi posti negli asili nido per 52 miliardi

Anteprima24.it - Valditara, 150mila nuovi posti negli asili nido per 5,2 miliardi

Tempo di lettura: 2 minuti“Questo Governo ha assunto tra le sue priorità il raggiungimento dell’obiettivo strategico del Pnrr, che prevede la creazione di 150.000. Per ottenere questo obiettivo, in questi anni è stato realizzato un investimento senza precedenti, pari a 4,4di euro già autorizzati, che va ben oltre le risorse a tal fine previste dal Pnrr. Già a maggio 2024 il Governo è intervenuto con ulteriori risorse nazionali e con un Piano da 735 milioni di euro per far fronte alla rimodulazione del Pnrr che si è reso necessario perché diversi progetti inclusi dal precedente Governo nel Pnrr non sono risultati ammissibili o rendicontabili, come ad esempio gli interventi di messa in sicurezza”.Così il ministro dell’Istruzione Giusepperispondendo ad una domanda del senatore Marti della Lega.