Vaccino contro papilloma virus e morbillo | a chi arriva l’invito in Romagna

Ravenna, 20 marzo 2025 – Prevenire le infezioni da-HPV è molto importante perché sono infezioni diffuse e possono portare allo sviluppo di tumori sia nel maschio che nella femmina. La vaccinazione è tanto più efficace quanto più precocemente viene eseguita. L’Azienda Usl dellaha inviato in questi giorni gli inviti alla vaccinazioneil- HPV attraverso fascicolo sanitario elettronico o sms telefonici alle ragazze nate tra il 2000 e il 2006 e ai ragazzi nati nel 2006 mai vaccinati in passato. La vaccinazioneil-HPV viene infatti offerta attivamente al compimento dell’11esimo anno di vita, ma rimane gratuita fino al compimento del 26esimo anno di età. Per accedere alla vaccinazione è possibile prenotare attraverso CUP, Cup tel (800002255), senza prescrizione medica.