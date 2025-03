Juventusnews24.com - Vacca si racconta: «Nasco prima punta. Mi piace fare questo», poi svela l’obiettivo stagionale della Juventus Primavera: «Per ora puntiamo a questa zona»

di RedazioneNews24, attaccantevera, si èto ai microfoni di Tuttosport: ecco le sue parole su diversi temiha tenuto un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole ai microfoni del quotidiano torinese sullavera e sulsquadra allenata dall’allenatoreselezione giovanile bianconera, Francesco Magnanelli.NASCITA DA ATTACCANTE – «. Lavoro bene come attaccante centrale, ma so andarmi a cercare il pallone tra le linee. Migol.».RAPPORTO CON MISTER MAGNANELLI – «Il mister è una grande persona, oltre a essere un grande allenatore. Quest’anno è riuscito a darmi una grossa mano, sia dentro sia fuori dal campo. E anche perlo stimo moltissimo».OBIETTIVOVERA – «Per oraa restare inplayoff per giocarci le nostre carte alla fine.