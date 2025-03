Ilgiorno.it - Usuraio da trent’anni. Il patrimonio milionario finisce sotto sequestro

Leggi su Ilgiorno.it

Undi 13 immobili tra Como, Luisago, Cadorago, Inverigo e in Val d’Intelvi, conti correnti e strumenti finanziari per un valore complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro, tutto riconducibile a Gabro Antonio Panfili, 78 anni di Laglio, condannato per usura. Beni che martedì sono stati sequestrati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como e dalla Direzione Investigativa Antimafia di Milano, in esecuzione di una misura patrimoniale antimafia, disposta dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano. Il provvedimento si fonda sull’esito di un’indagine svolta nel 2020 dalla stessa Gdf, che era sfociata nell’arresto di Panfili, con l’accusa di aver concesso prestiti a tassi di usura per circa 330mila euro, ricevendone quasi il doppio, con tassi di interesse che avevano raggiunto l’80 per cento su base annua.