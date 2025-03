Primacampania.it - Usura ed estorsione: arresti a Pomigliano d’Arco

– Nella mattinata di ieri 19 marzo, i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Nola, nei confronti di due persone ritenute responsabili died.L’indagine ha preso avvio dalla denuncia di un cittadino che, trovandosi in difficoltà economiche, si era rivolto ai due per ottenere un aiuto finanziario. Tuttavia, ciò che inizialmente sembrava una possibile soluzione si è presto trasformato in un incubo: le somme ricevute erano soggette a tassi d’interesse insostenibili, che raggiungevano addirittura il 590% annuo. Il denunciante ha raccontato di aver subito pressioni costanti e minacce per la restituzione del denaro, vivendo momenti di forte tensione e paura.Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire i fatti e confermare la gravità delle azioni messe in atto dagli indagati.