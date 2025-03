Sport.quotidiano.net - Use Rosa caduta a Broni. Crollo nell’ultimo tempino

L’UseScotti è tornata a mani vuote dalla trasferta di, ma non certo ridimensionata, anzi. In primo luogo perché la squadra lombarda è una delle ‘big’ del campionato, costruita per una corsa di vertice, e poi perché nonostante la settimana ‘corta’ per preparare la gara visti i comprensivi e meritati festeggiamenti per la storica conquista della Coppa Italia di A2, c’è voluta una super prestazione della ex Baldelli per battere le biancorosse, avanti nel punteggio per oltre tre tempini ed ancora una volta in grado di dare la sensazione di essere un gruppo coeso. "Sono contento e fiero di quanto hanno fatto dalle ragazze – commenta coach Alessio Cioni – per oltre tre quarti di partita abbiamo condotto e poiparziale sono finite le energie. Purtroppo avevamo dato tre giorni liberi dopo Roseto ed anche venerdì non ci siamo potute allenare per i motivi che tutti ben conosciamo (la forte ondata di maltempo che ha colpito tutto il circondario, ndr) ed alla fine si è visto in campo.