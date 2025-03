Liberoquotidiano.it - Usa, Virginia: uomo armato fuori da quartier generale della Cia

Decine di poliziotti hanno fatto irruzione nelCia inper la presenza di undi pistolada un cancello d'ingresso. Inizialmente, i testimoni avevano riferito di aver udito spari. Tuttavia, alcuni media locali hanno riportato le parole di un funzionario delle forze dell'ordine che ha confermato che non sono stati sparati colpi e che nessuno è rimasto ferito. L'intero ingresso deldi Langley, in, è stato bloccato da agenti di polizia, veicoli militari e camion dei pompieri accorsi per prestare soccorso. La Cia ha confermato la presenza di "minacce" al cancello, ma non ha ancora fornito ulteriori dettagli sull'incidente.