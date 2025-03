Lapresse.it - Usa, Trump: “La Fed farebbe meglio a tagliare i tassi”

Botta e risposta tra Donalde la Fed che ieri ha annunciato la decisione di mantenere invariati idi interesse. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, inoltre si è espresso sulla questione dazi affermando che “l’incertezza” sugli effetti dell’economia Usa è “elevata”. Inoltre ha fatto notare che le tariffe imposte dal presidente americano hanno fatto alzare l’inflazione. Chair Powell reads opening statement at the #FOMC press conference on March 19, 2025: https://t.co/6VUpH6dgzP— Federal Reserve (@federalreserve) March 19, 2025: “La Fed”“La Fedmoltomentre i dazi statunitensi iniziano a farsi strada nell’economia. Fate la cosa giusta“, ha scritto in un post sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti, dopo che la Banca centrale americana ha deciso di mantenere idi interesse al range di 4,25%-4,5%, livello a cui li aveva portati il 18 dicembre.