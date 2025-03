Ilgiorno.it - Us Legnanese, ecco la stagione. Sport, scuola e impegno sociale: "I giovani sono la nostra forza"

Fedele alla tradizione e con un occhio alla novità, l’Us1913 si prepara a un 2025 di corsa. Il sodalizio ciclistico ha presentato ieri mattina in comune un’intensa. "Come amministrazione comunale siamo ben felici di sostenere l’di associazioni che come quella del presidente Luca Roveda diano occasione aidi fare, di rafre con diverse iniziative un valore come la coesione", ha introdotto la conferenza stampa il vicesindaco Anna Pavan. L’Usanche per il 2025 riparte da numeri molti significativi come ha spiegato il presidente Roveda: "Annoveriamo 174 tesserati Fci, 20 per la sezione runners e 35 triatleti. Con la gara principale, la Coppa Bernocchi che riproporremo il 6 ottobre nel Trittico Lombardo abbiamo una visibilità internazionale, come attestano dirette tv e numeri di accessi al nostro sito e sui social, ma non ci vogliamo limitare a questo, perché pure quest’anno il nostronon si ferma alloma si interessa del mondo scolastico per progetti di educazione stradale, culturale con le borse di studio della Fondazione Famiglia, istituzionale con la partecipazione al bando per la mobilità sostenibile e a quellocon BicinFesta".