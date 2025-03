Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 20/03/25

No, ragazzi, qui era partito come un gioco ed invece io,dopodi, a Morena Farfante mi sto quasi affezionando davvero.Ok, si, ha sbagliato tante volte in passato, e spesso ha un atteggiamento odioso e indisponente, però vogliamo dire che da un po’ di tempo lei ci sta pure provando ad uscire con dei ragazzi diversi e apparentemente normali, e poi pure loro la stanno trattando una pezza?Mi spiego: questo Damiano, a sentirlo parlare, non ha nemmeno tutti i torti, nel senso che stai all’inizio di una conoscenza, Morena ti attacca un pippone ESAGERATO per due chiacchiere scambiate a centro studio con Gloria Nicoletti, ed è super lecito dire “non mi sento di iniziare una relazione con già tutta questa pesantezza, queste gelosie e via dicendo“.MA.Ci sono DUE ma, non uno ma due.