Isaechia.it - Uomini e Donne, famosissima ex dama lancia un indizio sul suo ritorno nel Trono over? Ecco cosa ha pubblicato

Una storica exdipronta a fare la sua grande rentrée nel dating show di Maria De Filippi?Di recente Ida Platino, la prima protagonista dela fare l’upgrade nel parterre del programma di Canale 5 diventando tronista dopo la rottura con l’ex cavaliere Alessandro Vicinanza, ha condiviso nelle sue storie Instagram un direct di un utente che ha messo la pulce nelle orecchie negli appassionati di.Uno dei suoi follower le ha chiesto in privato se la rivedremo nel dating show:Ti rivedremo a? Ti prego dimmi di sì!Il fatto che fra fra gli innumerevoli messaggi che Ida tutti i giorni riceve in privato abbia scelto di repostare in una delle sue storie Instagram proprio questo, ha fatto ben sperare il popolo social. Che ci voglia dire qual?Il percorso della Platano nel parterre di Canale 5 è stato ricco di gioie e dolori, sorrisi e tante lacrime.