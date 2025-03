Isaechia.it - Uomini e Donne, ecco com’era Cristina Ferrara prima dei ritocchini estetici (Foto)

Prosegue il trono adi Gianmarco Steri, l’ex corteggiatore nonché non scelta di Martina De Ioannon, la quale gli ha preferito il rivale Ciro Solimeno, con il quale tutto sembra procedere al meglio, tant’è che i due si mostrano sempre più affiatati e complici sui social (ve ne abbiamo parlato QUI).Dopo aver fatto un’accurata selezione tra le migliaia di ragazze che hanno mandato la loro candidatura per poterlo conoscere, Gianmarco ha iniziato a fare le sue prime esterne e al momento tra le corteggiatrici che più lo hanno colpito ci sono Francesca Polizzi e, con le quali ci sono state due esterne piuttosto coinvolgenti.Proprioin puntata è stata oggetto di diverse critiche da parte delle sue rivali, che le hanno contestato di non essere così semplice come ha voluto far credere, dal momento che sui social ama ostentare uno stile di vita piuttosto lussuoso e viaggi importanti, elementi questi, che a loro dire, entrerebbero in contrapposizione con ciò che cerca Gianmarco, ovvero una ragazza semplice con cui condividere la propria quotidianità.