Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Orlando: cognome, età e vero lavoro del cavaliere

Leggi su Anticipazionitv.it

Bastianelli era arrivato aper corteggiare Gemma Galgani e subito è finito al centro delle dinamiche del trono over. Il suo modo di fare non è piaciuto a Tina Cipollari, che lo ha messo in dubbio fino a portarlo all’allontanamento dal programma. Ma chi ènella vita di tutti i giorni? ha svelato una presunta relazione fuori dal programma. Ilè stato così costretto a lasciare il dating show. Un duro colpo per Gemma, che sperava di aver trovato finalmente l’uomo giusto con cui costruire qualcosa di importante., trono over: ecco chi èBastianelliBastianelli ha 58 anni, è un pensionato ed è originario di Frascati, in provincia di Roma. Ex judoka, ha vinto diversi campionati e ha lavorato nella Guardia di Finanza. Molto riservato sulla sua vita privata, è attivo su Instagram con il profilo @