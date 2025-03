Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Damiano Foti: lavoro, studi e curiosità sul cavaliere

è uno dei nuovi protagonisti del trono over di. Originario di Catania, è un professionista del benessere e co-fondatore dell’Aesthetic Luxury Fitness Club. Laureato in Scienze motorie con un master in Scienza dell’alimentazione, vanta oltre vent’anni di esperienza. Il suo percorso nel programma è già movimentato, avendo avuto un’intesa con Morena Farfante e Gloria Nicoletti. Un bacio con entrambe ha però scatenato tensioni.Chi èdi: il veroè un esperto di ricomposizione corporea, preparazione atletica e nutrizione sportiva. Il suo centro fitness, Aesthetic, è specializzato nel supporto a 360 gradi per il benessere fisico. “Aesthetic oggi rappresenta la sede fisica della mia professione, un format altamente tecnico che soddisfi a 360 gradi le richieste dell’utente, un team di professionisti che lavorano in sinergia accompagnando il cliente al raggiungimento del suo obiettivo.