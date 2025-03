Modenatoday.it - Unità cinofila: ancora sopralluoghi della Polizia locale nell’area scolastica

Leggi su Modenatoday.it

Continua l’impegnodi Maranello per garantire la sicurezza nella zona compresa tra Via Garibaldi, Piazzad’Italia e Via Dino Ferrari. Supportati dai colleghi di Sassuolo e dall’Hector, gli agenti hanno effettuato questa mattina un nuovo sopralluogo nelle.