Puntomagazine.it - UNICEF/Migranti: minorenni tra i dispersi del naufragio a Lampedusa

Strage dial largo dichiede azioni urgenti per proteggere i minori19 marzo 2025 – “Unal largo diha provocato sei morti e altri 40, tra cui -secondo le ricostruzioni – anche. È l’ultimo di una serie di incidenti mortali segnalati lungo le coste die un evento tragico, ma comune, per le persone che si imbarcano su queste rotte in cerca di sicurezza e protezione in Europa. Queste morti possono e devono essere evitate.L’esorta i governi a sfruttare il quadro fornito dal Patto sulla migrazione e l’asilo per rafforzare il loro impegno a salvaguardare bambine, bambini, e adolescenti in linea con il diritto comunitario e internazionale. Ciò include la garanzia di percorsi sicuri, legali e accessibili per coloro che cercano protezione e si ricongiungono con i membri della famiglia.