Ungheria “UE isolata, bisogna supportare gli sforzi di Trump sull’Ucraina”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Non è l’ad essere“ma l’Unione europea”. Lo ha detto Balasz Orban, consigliere politico del premier ungherese Viktor Orban, a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Abbiamo interrotto una collaborazione economica ed energetica basata sul pragmatismo con la Russia, e questo ci è costato molto denaro. Abbiamo avviato una guerra commerciale contro la Cina e adesso vediamo uno scontro con la nuova leadership Usa sulle relazioni commerciali e per questioni ideologiche”, ha detto il consigliere a proposito delle politiche di Bruxelles. “Noi ungheresi possiamo tollerare i disaccordi all’interno dell’Ue, ma questa strategia non conduce da nessuna parte, dobbiamo cambiare”, ha infine osservato.A proposito degli Stati Uniti, Balasz Orban ha precisato che l’“incoraggia l’Europa” a sostenere Washington nei suoinegoziali, dialogando con l’amministrazionesu come poter esercitare pressione sia su Mosca che su Kiev per raggiungere una soluzione.