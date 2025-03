Agi.it - Una squadra si è già qualificata per i prossimi Mondiali

AGI - Il Giappone è diventato il primo Paese (non ospitante) a qualificarsi per idi calcio del 2026 che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Con la vittoria per 2-0 sul Bahrain, la nazionale nipponica ha collezionato la decima vittoria in undici partite nel girone C di qualificazione del raggruppamento asiatico. L'unicacapace di fermarla è stata l'Australia che ha strappato, mesi fa, un pareggio per 1-1. I gol della matematica qualificazione, davanti ai 60mila spettatori presenti a Saitama, sono stati realizzati da Daichi Kamada (Crystal Palace) e Take Kubo (Real Sociedad). Per il Giappone si tratta dell'ottava partecipazione della sua storia alla fase finale deidi calcio.