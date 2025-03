Lanazione.it - Una nuova piazza Montessori . Funaro: "E’ la chiave giusta"

Unafiorentina intitolata a Maria. La notizia ha reso davvero fieri noi studenti della sezione della Scuola Vittorio Veneto, che, unica a Firenze città, adotta il suo celebre metodo educativo. Come non chiederne le motivazioni, in un’intervista, alla prima donna sindaca di Firenze, Sara? E così abbiamo fatto. Ottenendo fra l’altro la promessa di partecipare all’inaugurazione della. Molti adulti ricordanoper la sua immagine impressa sulle banconote delle millelire, il primo omaggio del genere concesso in Italia a una donna, riconosciuta come una delle personalità più importanti al mondo nel campo dell’educazione. Lasarà all’ex Manifattura Tabacchi, e si tratta di una felice coincidenza: furono infatti le tabaccaie di Chiaravalle, dove il padre di Maria era ispettore, a autotassarsi per finanziare la partecipazione di lei al Congresso femminista a Berlino.