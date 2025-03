Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … la Lucchese 1984-85 di Egiziano Maestrelli

Ladella-85Questa settimana condivido una bellissimadelladella stagione-85, uno degli ultimi arrivi di cui vado molto fiero.La squadra toscana era una delle “most wanted” nella lunga lista delle squadre mancanti e trovarla così bella e in lanetta, è ancora più prestigioso.La, come dicevo, è una bellissima “lanetta” a manica corta con bande sottili rosso e nere, prodotta, anche questa, dalla mitica Ennerre. Il colletto e i bordi manica sono neri. Per intenderci, si tratta dello stesso modello che il Milan ha usato con sponsor Hitachi (1982-83) e Cuore (1983-84).Frontecon lo sponsor SupéralAl centro dellatroviamo, in vernicetta bianca, lo sponsor commerciale Superal, nota catena di supermercati facente capo allo storico presidente, che, proprio nel 1985, rilevò la società rossonera facendole vivere annate memorabili.