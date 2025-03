Davidemaggio.it - Una Giornata Particolare racconta la Bibbia

Aldo Cazzullo si prepara a presentare ai telespettatori il più importante racconto della storia: Il Grande Romanzo della. Mercoledì 26 marzo 2025, in prima serata su La7, prende infatti il via un ciclo di quattro puntate speciali di Una, il programma televisivo di approfondimento nato nel 2022.Un viaggio nell’Antico TestamentoIspirato al best seller Il Dio dei nostri padri, scritto dallo stesso Cazzullo e libro più venduto in Italia nel 2024, il ciclo delle nuove puntate ricostruisce le vicende di un’antica famiglia comandata da un capo autoritario, benevolo e misterioso, ossia Dio. Dal Mausoleo di Santa Costanza a Roma, il giornalista e scrittore analizzerà nei dettagli diverse storiete all’interno dellae si concentrerà sull’Antico Testamento.