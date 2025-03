Sport.quotidiano.net - "Un torneo da impazzire"

La nona giornata del girone di ritorno non ha portato dei sostanziali cambiamenti nell’alta classifica. In vetta c’è sempre la Nuova Real Metauro, secondo (a meno 1) il San Costanzo, terzo (a meno 4) l’Atletico Mondolfo, quarti (a meno 2) Avis Montecalvo e il Peglio. Tra queste compagini uscirà il nome della vincente e di chi affronterà gli spareggi playoff che spera di raggiungere anche la Falco Acqualagna, a meno 2 dal quinto posto. Il commento è di Luigi Cocchi, presidente dell’Osteria Nuova: "A sei giornate dal termine la classifica rispecchia perfettamente i valori delle squadre. Da qui al termine del campionato può succedere ancora di tutto sia per i play off che per i play out. Un campionato molto equilibrato ed avvincente dove ogni partita va affrontata con il massimo impegno e preparazione perché il risultato non è mai scontato.