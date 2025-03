Ilfoglio.it - Un posto al sole e i dolori che affligono casa Saviani

Intragedia si aggiunge a tragedia. Michele nel letto si dà i pugni sulla gamba e non sente niente, travolto dalla rabbia al pensiero di poter rimanere paralizzato. La nonna in una sola cena con Rossella nota che non mangia nulla, e capisce che la ragazza ha una malattia da curare. Mentre i genitori per mesi l’hanno assecondata pensando che non fosse un problema. E lei, Rossella, continua ad avere l’immagine del primario avanti agli occhi. Come può una intera famiglia distruggersi così? E’ ciò che accade purtroppo in molte realtà, quando un dolore si aggiunge a un altro e dramma si aggiunge a dramma, consumando, allontanando e distruggendo uno per uno tutti i familiari. Una situazione straziante senza via d’uscita che spesso tende a logorare persone e rapporti dentro e fuori dalla famiglia stessa.