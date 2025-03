Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 21 marzo: un evento drammatico in casa Gagliotti

Valeria andrà su tutte le furie per un gesto di gentilezza di Niko verso Manuela; intanto aaccadrà qualcosa di. Ultimo appuntamento della settimana, domani con Unal, la soap di Rai Tre all'ombra del Vesuvio. In onda a partire dalle 20.50, vedremo accendersi la gelosia tra Valeria e Manuela, mentre Gennaro e Viniciosi troveranno davanti a un. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Nell'episodio precedente Nell'episodio di giovedì 20, Rosa si è presa del tempo per sé e ha staccato dagli impegni. Si è resa conto di aver sacrificato troppo nell'ultimo periodo, così ha deciso di invitare Pino a cena e trascorrere finalmente del tempo soli. Unal