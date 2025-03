Anconatoday.it - Un nuovo futuro ripartendo dai colori: al via un progetto formativo dedicato ai detenuti

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Un'iniziativa concreta per offrire nuove possibilità di reinserimento sociale e combattere il rischio di recidiva: con questi obiettivi il Garante dei diritti della persona per la Regione Marche, Avvocato Giancarlo Giulianelli, in collaborazione con Twenty21 srl, Cattaneo srl e San Marco.