Un incubo salvo per miracolo Esplosione deposito Eni dolore e bisogno di giustizia nelle voci dei sopravvissuti

Prato, 20 marzo 2025 - “Stamattina i carabinieri mi hanno notificato l’atto in cui si dice che io insieme ad altri siamo parte lesa. E che ci sono nove indagati per l’alEni di Calenzano, avvenuta cento giorni fa. Una tragedia in cui hanno perso la vita cinque persone. Uno scoppio dal quale mi sono salvato per”. A parlare è Massimiliano Niccolai, autotrasportatore di 60 anni di Scandicci e da oltre venti anni nel settore del trasporto carburanti. Niccolai ha visto l’inferno di Calenzano. Ce l’ha dentro gli occhi, unreale che torna e ritorna. Ce l’ha dentro le orecchie: lo scoppio gli ha lesionato i timpani. Poi ci sono le ferite che non vedi ma che bruciano, ancora, e tornare là con il pensiero, è come buttargli sopra il sale. Sopravvissuto all’inferno di fuoco, in quei tragici secondi Niccolai ha perso amici e colleghi di una vita.