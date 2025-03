Sport.quotidiano.net - Un imprenditore interessato alla Lucchese, “pronto un milione per rilevare il club”

Lucca, 20 marzo 2025 – Si sta muovendo qualcosa intorno1905. Nelle ultime ore è infatti arriva la notizia dell’interessamento di undel nord,a mettere sul piatto undi euro perile far fronte alle spese immediate, pagamento dispendi e contributi arretrati e futuri, per evitare nuove penalizzazioni. L’avvocato Mauro Nucera, che fa l’agente sportivo, ha inviato una pec con una concreta manifestazione di interesse per l’acquisizione della società rossonera da parte di un importantedel triveneto. A questo punto la ppassa in mano a Sanpietro amministratore della Slt di Roma, che di fatto è la proprietaria al cento per cento della, per capire quali saranno le sue intenzioni. Il tempo è poco, anche perché a metà mese ci sarà nuovamente da pagare gli stipendi e contributi, con il rischio di nuove penalizzazioni nel caso non dovesse essere fatto, che dovranno scontarsi nella prossima stagione.