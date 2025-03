Ilrestodelcarlino.it - Un impianto fotovoltaico per illuminare l’istituto

Il polo tecnico professionale di via Lumagni 26 a Lugo entra nelle logiche "green" per la produzione di energia elettrica. Entro "e non oltre" il 15 giugno la ditta Desmoter di Lugo installerà sul tetto del complesso unda 10 kWp. Le spese di realizzazione dell’, oltre agli oneri di manutenzione, saranno completamente a carico della Provincia almeno fino a quando l’accordo firmato, valido per i prossimi 30 anni, avrà vita. Al Comune spetterà l’onere di acquisire alla fine dei lavori la dichiarazione di conformità dell’, corredato del certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato. L’energia prodotta sarà ovviamente utilizzata dalla Provincia per le esigenze del plesso scolastico. Terminato l’accordo fra Provincia e Comune per la gestione dell’, le strade da percorrere saranno due: o rinnovarlo o dismettere l’con spese, anche in questo caso da sostenersi a carico della Provincia.