Metropolitanmagazine.it - Un ex collaboratore di Eminem è accusato per un presunto furto di musica inedita dall’FBI

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Joseph Strange, exdi, è stato citato in giudizio nella giornata di ieri, 19 marzo, per violazione penale del diritto d’autore e trasporto interstatale di merce rubata in relazione alla vendita di.La denuncia arriva dopo che il 16 gennaio l’FBI è stata allertata dai dipendenti dello studio dia Ferndale, nel Michigan, che hanno scoperto che alcuni brani inediti del rapper erano trapelati online ed erano disponibili per la vendita. I dipendenti del rapper di “Lose Yourself” hanno riconosciuto che un’immagine utilizzata in un elenco dicaricata su Internet era stata presa da un disco rigido dello studio.Indagatoun exdiL’FBI ha identificato diversi individui che avevano acquistato la, che hanno poi segnalato Strange come la persona che vendeva la